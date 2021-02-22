Murat Dağı'na, yaban hayvanları için yem bırakıldı
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Murat Dağı'na, yaban hayvanları için yem bırakıldı

22.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:54
Murat Dağı'na, yaban hayvanları için yem bırakıldı

Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Murat Dağı'nda yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Murat Dağı'nda yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Uşak'ta geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından Murat Dağı'nda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için, Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yemleme çalışması yaptı.

Ekipler, Murat Dağı'nın zirve noktalarında yem bıraktı.

Ekiplerin kış boyunca yemleme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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