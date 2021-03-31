Murat Cemcir'e ikinci büyük şok!

2019 yılından bu yana kemik kanseri tedavisi gören annesiyle yakından ilgilenen oyuncu Murat Cemcir, kız kardeşi Nagihan Cemcir'e de akciğer kanseri teşhisi konulunca yıkıldı.

Annesinin tedavi sürecinde İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyan Murat Cemcir, ailesine elinden gelen yardımı yaparken, kız kardeşinin de kansere yakalandığını öğrenince bir şok daha yaşadı. Kız kardeşine kasım ayında teşhis konulduktan sonra ameliyat ve kemoterapi sürecini takip eden ünlü oyuncunun annesinin durumunun iyi olduğu, kız kardeşinin ise kemoterapi tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin