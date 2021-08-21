Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddiası
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Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddiası

Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddiası
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları konuşulan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, cephesinden yanıt geldi. Büyüküstün ile dizi çekimi için bir araya geldiğini söyleyen Boz, aşk iddialarını kesin bir dille yalanladı. İkili şimdilerde Netflix için çekilen bir dizi çekimi için Ayvalık'ta çalışmaya başladı.

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un yer aldığı Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'in çekimleri Ayvalık'ta başladı. Büyüküstün ve Boz, çekimler esnasında yan yana otururken objektiflere takıldı.

AŞK İDDİASINI YALANLADI

Murat Boz ve Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz haftalarda Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yemişti. Çiftin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü popçu Another Self adlı dijital dizide partnerini canlandırdığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddiasına "Dizi çekiyoruz arkadaşlar" diyerek cevap vermişti. Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un hayatında bir süredir kimse bulunmuyor.

Kaynak: Snob Magazin

Şarkıcı Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Şarkıcı Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı
Doğruluk Kontrolü
Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları konuşulan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, cephesinden yanıt geldi.

Büyüküstün ile dizi çekimi için bir araya geldiğini söyleyen Boz, aşk iddialarını kesin bir dille yalanladı. İkili şimdilerde Netflix için çekilen bir dizi çekimi için Ayvalık'ta çalışmaya başladı.

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