Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddiası

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları konuşulan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, cephesinden yanıt geldi. Büyüküstün ile dizi çekimi için bir araya geldiğini söyleyen Boz, aşk iddialarını kesin bir dille yalanladı. İkili şimdilerde Netflix için çekilen bir dizi çekimi için Ayvalık'ta çalışmaya başladı.