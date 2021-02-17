Murat Boz'dan dikkat çeken paylaşım! Aslı Enver detayı dikkat çekti
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Murat Boz'dan dikkat çeken paylaşım! Aslı Enver detayı dikkat çekti

17.02.2021 18:10 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:14
Murat Boz'dan dikkat çeken paylaşım! Aslı Enver detayı dikkat çekti

Popçu Murat Boz, yakın dostu Yagˆız Murat Aksu'nun doğum gününü Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Aslı Enver ile ilgili o detay sosyal medyada gündem oldu. İşte ayrıntılar...


Snob Magazin'in haberine göre; Murat Boz ile Aslı Enver cephesinde yaşanan her gelişme yakından takip ediliyor.

GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORLAR

Aslı Enver'in eski aşkı Murat Boz'u stalklaması uzun süre konuşulmuştu.& ;

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Murat Boz, "Ben yine bekledim seni. En iyi ben özledim seni. Göze al yollarımı..." ifadelerini kullanmıştı. Boz'un sevenleri, "Murat, Aslı Enver'e mesaj yolluyor" görüşünde birleşmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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