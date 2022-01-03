Gündeme ilişkin yorum ve çıkışlarıyla dikkat çeken Murat Birdal, vatandaşların merak ettiği bir isim. İnternette Murat Birdal ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Murat Birdal kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Birdal hayatı ve biyografisi!

MURAT BİRDAL KİMDİR?

1993 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1998 yılında aynı fakülteye araştırma görevlisi olarak girdi. 2001 yılında kazandığı YÖK bursuyla eğitimine yurtdışında devam etti. 2006 yılında University of Southern California'dan doktorasını aldı. O tarihten bu yana İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Birdal aynı zamanda 20 yıla yakın bir süredir Evrensel gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet