Murat Başoğlu kimdir? Murat Başoğlu kaç yaşında, nereli? Murat Başoğlu hayatı ve biyografisi!

Magazin gündemine sık sık gelen ve dikkatleri çeken Murat Başoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Murat Başoğlu kaç yaşında, nereli? Murat Başoğlu hayatı ve biyografisi! Murat Başoğlu kimdir?

Sosyal medyada sık sık gündem olan ve dikkatleri çeken Murat Başoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Murat Başoğlu kimdir? Murat Başoğlu kaç yaşında, nereli? Murat Başoğlu hayatı ve biyografisi!

MURAT BAŞOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1968

Kaç yaşında: 53yaşında

Nereli: İzmir

Şebnem Dönmez'le Sabah Şekerleri adlı televizyon programıyla tanınan Başoğlu, çeşitli programlarda sunuculuk yanında oyunculuk ve mankenlik de yaptı. Reklamcılık yanında ve tasarım ürünler üzerine şirketini işletmektedir. "Benzemez Kimse Sana" programının 3 defa sunuculuğunu yapmıştır. 2015 yılında Çilek kokusu adlı dizide rol almıştır. 2017 yılında yeğeniyle aşk yaşadığı ortaya çıkınca magazin basınında çokça eleştiriler aldı.