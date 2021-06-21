Murat Başoğlu dayak yedi
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Murat Başoğlu dayak yedi

Murat Başoğlu dayak yedi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İki yıl önce öz yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı ilişki sonrası gündeme bomba gibi düşen sunucu Murat Başoğlu, Bodrum'da gitti spor salonunda dayak yedi...

Magazin Burada'nın haberine göre; Dört yıl önce Bodrum'da yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde yakalanan eski sunucu Murat Başoğlu, Bodrum Yalıkavak'ta spor yapmak için gittiği salonda dayak yedi. Tanınmamak için sakal bırakan Başoğlu, salonda başka bir misafir tarafından tanınarak, tartaklanmış. "Bu salonda seni istemiyoruz" diye bağıran misafir tarafından tartaklandıktan sonra salon sahipleri tarafından dışarı çıkarılan eski sunucunun, spor salonuyla ilişiği kesildi.

Kaynak: Snob Magazin

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Murat Başoğlu dayak yedi - Haberler Magazin
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