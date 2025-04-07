Murat Aygen kimdir? Murat Aygen kaç yaşında, nereli?

Murat Aygen kimdir sorusu, dizi ve sinema izleyicileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Kendine özgü oyunculuk tarzı ve başarılı performanslarıyla tanınan Aygen, uzun yıllardır ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi. Peki, Murat Aygen kaç yaşında, nereli ve hangi yapımlarda rol aldı? İşte Murat Aygen'in hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine dair tüm detaylar…

MURAT AYGEN KİMDİR?

Murat Aygen, asıl adıyla Murat Ağlatçı, 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır'da doğmuş Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nü tamamlamış ve 2002 yılında aynı üniversitede Opera üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Aygen, kariyerine 1985 yılında reklam sektöründe oyuncu, metin yazarı, sanat yönetmeni ve yardımcı yönetmen olarak başladı. 1998 yılından itibaren sinema ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Televizyonda "Örümcek" dizisindeki Kemal rolüyle tanındı ve ardından "Paramparça Aşklar" dizisinde Cem karakterini canlandırdı. 2013-2015 yılları arasında "Medcezir" dizisinde Faruk Beylice karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. 2019-2021 yılları arasında "Mucize Doktor" dizisinde Dr. Tanju Korman karakterini canlandırdı.

Sinema kariyerinde ise 2005 yapımı "Ankara Ekspresi" filminde Binbaşı Seyfi rolüyle yer aldı. 2010 yılında "Av Mevsimi" filminde Şevket Altun karakterini canlandırdı. 2018 yılında "Yanımda Kal" filminde Ahmet rolüyle izleyici karşısına çıktı.

MURAT AYGEN EVLİ Mİ?

Murat Aygen, 2010 yılında Nihan Aslı Elmas ile evlenmiş ve bu evlilikten bir çocuğu bulunuyor.