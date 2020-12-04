Murat Avcı kimdir ve yakından tanıyalım

Yazmış olduğu iki kitabının gelirini şehit ailelerine bağışlamasından sonra, sosyal medyada oldukça yankılanıp, ünlüler tarafından büyük destek almıştı. Ülkemizde yaşanan İzmir depreminde, onlarca tır gönderip, oradaki yardıma muhtacı olan insanlara yardımcı olan Avcı, deprem bölgesine ilk giden fenomen olmasıyla tanınmaktadır. Youtube, Instagram ve Facebook sayfalarından milyonlarca kişiye ulaşan, özellikle paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken bir isimdir. Peki Murat Avcı kimdir? Yakından tanıyalım…

Murat Avcı, "1988 tarihinde, İstanbul Sarıyer doğumlu olup, aslen Rizeli'dir. Sosyal medya ilgisi 2006 yılında Facebook hesabı açarak başlamıştır. Facebook'ta yayınlamış olduğu yazılarla, kısa sürede kendisine çok büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştur. Zamanla yazılarına gelen ilginin büyümesiyle, Twitter ve Instagram'da sayfa açıp, tüm mecralarında yaklaşık 3 milyon kişiye hitap eden bir kişi olmuştur. Daha sonrasında, hayran kitlesi çoğaldıkça hayranlarının yoğun isteği üzerine ilk kitabı "İçin Rahat Olsun" u yazarak sevenleriyle buluşmuştur. Kitabın çok kısa sürede en çok satılanlar arasına girdikten sonra, ikinci kitabı olan "Allah Var Gam Yok" isimli kitabını yazmıştır.

Son kitabı olan "Allah Var Gam Yok" isimli kitabında, 2017 yılında rahmetli olan babası Ali Avcı'dan ve yaşadıklarından kesitlere yer veren Murat Avcı'nın bu kitabı sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da en çok satılanlar arasına girmiştir. Özellikle bu kitap sayesinde, bir genç kız Murat Avcı'ya, bu kitap sayesinde intihar etmekten vazgeçtiğini söylemiştir. Bu kitabı yazdığı için Murat Avcı'ya teşekkür etmiş ve bu olay haberlere yansıyarak çok ses getirmiştir. Murat Avcı, yazmış olduğu kitapları şehit ailelerine, köy okullarına ve kitap almak için maddi durumu yetersiz olan herkese ücretsiz olarak göndermesiyle bilinen bir yazardır, aynı zamanda. 2019 yılında 2 kitabının tüm gelirini şehit ailelerine bağışlamıştır. Her defasında yazmış olduğu kitapları "Satılsın, para kazanayım" amacıyla yazmadığını, güzel bir eser bırakmak için yazdığını söyleyen Murat Avcı, Türkiye'nin birçok yerinden gelen imza günü etkinliklerini reddetmiştir ve sadece İstanbul kitap fuarında bir kez imza günü yapmış, orada da yoğun kalabalık dolayısıyla izdiham yaşanmıştır. Ayrıca sadece yazarlığı ile değil aynı zamanda sosyal medya deneyimi ile de oldukça bilinen bir isimdir. Sosyal medya'ya çok erken başladığı ve kendini bu konuda geliştirme konusunda oldukça deneyimli olan Murat Avcı, Sosyal medya'da birçok şeye imza atmıştır. Twitter'da hesabı hack'lenen birçok siyasi ismin çalınan sayfalarını, hiçbir talep istemeden kurtarıp, sahiplerine teslim etmesiyle de basında oldukça yer almıştır. Sadece siyaset değil, sanat camiasından da birçok isme'de bu konuda hiçbir ücret talep etmeden yardım etmiştir. 2010 ile 2016 seneleri arasında Twitter'da kendi geliştirdiği bir sistem ile yaklaşık 1200 civarı fenomen yetiştirdiği de bir başka özellikleri arasında yer alıyor. 2017 senesinde açtığı bir ilan ve alışveriş sitesini sadece 2 ay içerisinde dünya devi olmuş siteleri korkutacak bir şekilde büyütmeyi başarmıştır. Ayrıca Instagram sayfasından da, Türkiye'nin birçok yerinde durumu iyi olmayan insanlara hediyeler göndermesiyle de hayranlarının tebriğini almıştır. Ayrıca, Otomotiv, Nakliyat ve Cafe & Restaurant işleriyle uğraşan bir iş adamıdır.