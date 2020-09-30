Müptezel ne demek? Müptezel nedir, ne anlama geliyor? TDK'ya göre müptezel kelimesi ne demektir?
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Müptezel ne demek? Müptezel nedir, ne anlama geliyor? TDK'ya göre müptezel kelimesi ne demektir?

30.09.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:56
Müptezel ne demek? Müptezel nedir, ne anlama geliyor? TDK'ya göre müptezel kelimesi ne demektir?

Türkçe'de günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerin anlamlarını tam olarak bilemeyebiliyoruz. Bu kelimelerden birisi de "Müptezel" kelimesidir. Son zamanlarda çokca kullanılmaya başlayan müptezel kelimesi ne demektir şimdi onu öğrenelim. Müptezel ne demek? Müptezel nedir? Kime müptezel denir? Müptezel ne anlama gelir?

Müptezel kelimesinin TDK'ya göre anlamı çok merak edilmektedir. Özellikle son dönemlerde sosyal medyada çok kullanılan bu kelimenin anlamı çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Peki müptezel nedir, ne anlama gelir? Müptezel TDK'ya göre ne demektir? Kimlere müptezel deniliyor?

MÜPTEZEL NE DEMEK?

Müptezel "Saygınlığını yitirmiş." ve "Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz." anlamlarına gelmektedir. Müptezel kelimesi Arapça'daki bayağılaşma, ayağa düşme anlamlarına gelen "iptizal" kelimesinden türemiştir.

Kısacası müptezel kelimesi "Seçkin olmayan, sıradan, bayağı, adi" anlamlarına gelmektedir. Müptezel kelimesi özellikle son dönemlerde sosyal medyada çok kullanılmaktadır. Dilimize Arapça'dan geçmiştir. Yani Arapça kökenli bir kelimedir. Şimdi TDK'ya göre ne demektir, oradaki anlamına bakalım.

TDK'YA GÖRE MÜPTEZEL NEDİR? NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Dil Kurumu'na göre müptezel kelimesi dilimize Arapça'daki "mubte?el" kelimesinden geçmiştir. Eskimiş bir kelimedir. TDK'ya göre müptezel kelimesinin iki anlamı vardır. Birinci anlamı "Saygınlığını yitirmiş." demektir. İkinci anlamı ise "Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz." demektir.

Müptezel ne demek? Müptezel nedir, ne anlama geliyor? TDK'ya göre müptezel kelimesi ne demektir?

Müptezel TDK'ya göre 1. anlamı : Saygınlığını yitirmiş.

Müptezel TDK'ya göre 2. anlamı : Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin anlamları bu şekildedir. Bu iki anlam da sıfat olarak kullanılıyor ve eskimiş olarak geçmektedir. Yani eski bir kelimedir diyebiliriz. Diğer kelimelerin anlamlarını da TKD'nın sözlük platformundan bulabilirsiniz. Kısacası müptezel kelimesi "sıradan, bayağı, değersiz" olarak kullanılmaktadır. Müptezel kelimesi daha çok şair ve yazar kesimin kullandığı bir tabirdir.

MÜPTEZEL KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE KULLANIM ÖRNEKLER

Müptezel kelimesinin örnek cümle kullanımları aşağıdaki gibidir:

- Onun da müptezel birisi olduğunu bu olay sayesinde öğrendin sanırım.

- Bir insanın müptezel olup olmaması tamamen onun elindedir.

- Müptezel diye insanları aşağılamamak gerekir.

- Bir zamanlar Paris'in müptezel hayatını Anadolu içlerine taşıyan gençler vardı.

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