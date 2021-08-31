Son dakika... Munzur Vadisindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Son dakika... Munzur Vadisindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkında önceki gün başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkında önceki gün başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı Fırtına Veli mevkiinde önceki gün başlayan orman yangınına dün 2 yangın söndürme ekibi, iş makineleri, itfaiyeler ve çok sayıda ekiple müdahale edilerek kontrol altına alında. Ancak daha sonra rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenen rüzgar yangının birden fazla alana sıçramasına neden oldu. Bu sabah erken saatlerinde 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale başlarken, karadan da İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, AFAD gönüllüleri, gönüllü vatandaşlar ile askerler tarafından karadan müdahale edilmeye başlandı.

Sarp bir bölgede çıkan yangının önünü kesmek amacıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başlandı.

Öte yandan Tunceli'nin Hozat ilçesi Tanzi bölgesi ile Ovacık İlçesi Buzlutepe arasında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Bölgede yangının yeniden çıkma ihtimaline karşılık 2 arazöz, 1 dozer ve 15 işçi hazır bekletiliyor.

(Ercan Topaç/İHA)

Son dakika... Munzur Vadisindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika... Munzur Vadisindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika... Munzur Vadisindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika... Munzur Vadisindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika... Munzur Vadisindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika... Munzur Vadisindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika... Munzur Vadisindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son dakika... Munzur Vadisindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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