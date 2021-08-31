Munzur Vadisi'ndeki örtü yangınını söndürme çalışmalarına Mehmetçik de destek oluyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki örtü yangının söndürülmesi için Mehmetçik de çalışmalarda görev alıyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki örtü yangının söndürülmesi için Mehmetçik de çalışmalarda görev alıyor.

Milli parktaki Fırtına Veli Deresi mevkisinde iki gün önce başlayan örtü yangınına, havadan ve karadan müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Valilik koordinesinde yürütülen yangın söndürme çalışmalarında, 2 helikopter, 2 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda itfaiye aracı kullanılıyor.

Yaklaşık 100 kişilik ekibin görev aldığı yangın bölgesinde, AFAD ve UMKE'nin yanı sıra jandarma özel hareket timleri de yangınla mücadeleye destek veriyor.

Sarp ve dağlık alanda canla başla çalışan ekipler, zorlu yolları aşarak tırmık, kürek, kazma ve ağaç dalları kullanarak alevleri söndürmeye çalışıyor.

Bazı vatandaşlar da gönüllü olarak yangın bölgesinde çalışan ekiplere içme suyu taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren