Munzur Vadisi Milli Parkı'nda vaşak görüntülendi
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'nda görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, karla kaplı Munzur Vadisi Milli Parkı'nda görüntülendi.
Ovacık ilçesinde yaşayan Hıdır Nergizhan, otomobiliyle Tunceli-Ovacık kara yolunda seyir halindeyken Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bir vaşakla karşılaştı.
Aracından inen Nergizhan, cep telefonu kamerasıyla nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı kayıt altına aldı.
Kayıtta, karla kaplı arazide bir süre gezinen vaşağın daha sonra ormanlık alana girerek gözden kaybolduğu görülüyor.