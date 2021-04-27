MÜNİR NURETTİN SELÇUK, MEZARI BAŞINDA ANILDI
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MÜNİR NURETTİN SELÇUK, MEZARI BAŞINDA ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk musikisinin duayen ismi Münir Nurettin Selçuk, ölümünün 40'ıncı yılında mezarı başında anıldı.

Türk musikisinin duayen ismi Münir Nurettin Selçuk, ölümünün 40'ıncı yılında mezarı başında anıldı.

Münir Nurettin Selçuk'un Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek ve İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı katıldı. Kur'an-ı Kerim okunup, dular edilen anmanın ardından konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, 'Münir Nurettin Selçuk, 80 yıldan fazla yaşamış ve gerçekten çok bereketli bir ömür sürmüş bir sanatkarımız. Türk musikisinin son büyük üstatlarından biridir. Münir Nurettin Selçuk, çok kültürlü bir aileden geliyor. Babası şairdir. Anne tarafından ise Selçuklulara mensuptur. Münir Nurettin Selçuk, aynı zamanda padişah müezzinliği yapmış bir isimdir. Geleneksel musikimizin yanında batı musikisinde eğitim almak için Paris'e gitmiştir. Münir Nurettin Selçuk, farklı alanlar önüne çıkmasına rağmen musikiye olan sevgisinden dolayı farklı alanlara yönelmemiştir. İcrasıyla, bestesiyle musikimize getirmiş olduğu yorumla örnek bir sanatkardır dedi.

TÜRK MUSİKİMİZİN EN BELİRLEYİCİ ÖNCÜ İSMİDİR

Selçuk'un kış döneminde ve gündüzleri beste yapmadığını belirten Yılmaz, 'Selçuk, daha çok sabah saatlerinde beste yaparmış. Geleneksel musikimizi çok iyi bilen ve ona yeni bir yaklaşım da getiren biridir. Eğer bugün geleneksel Türk musikimiz hayatta ise Münir Nurettin Selçuk, bunu en belirleyici öncü isimlerinden biridir. Bana sorarsanız Yahya Kemal ve Münir Nurettin Selçuk ikilisi İstanbul'un kelimesi sesi ve sedası olmuştur. Aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk, Behçet Kemal Çağlar, Nedim, Fuzuli ve Faruk Nafız Çamlıbel gibi pek çok şairimizin şirine hayat veren isim olmuştur. Ama daha da önemlisi Münir Nurettin Selçuk, İstanbul dile getiren, İstanbul'u anlatan büyük bir sanatkardır. Bugün vefatının 40'ıncı yılı, biz de salgın şartlarını dikkate alarak anma gerçekleştiriyoruz. Münir Nurettin Selçuk'u anmak ve anlatmak demek, bizim medeniyetimizi anlatmak yolunda en önemli adımdır diye konuştu.

MÜNİR NURETTİN SELÇUK, MEZARI BAŞINDA ANILDI
MÜNİR NURETTİN SELÇUK, MEZARI BAŞINDA ANILDI
MÜNİR NURETTİN SELÇUK, MEZARI BAŞINDA ANILDI
MÜNİR NURETTİN SELÇUK, MEZARI BAŞINDA ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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