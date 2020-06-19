Münih'in efsanevi stadı Türkgücü'ne tahsis ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Münih'in efsanevi stadı Türkgücü'ne tahsis ediliyor

Bayern Münih takımının eski stadyumu Münih Olimpiyat Stadı, üçüncü lig adayı Münih Türkgücü'ne azami sekiz maçlığına tahsis edildi.

Münih'in efsanevi stadı Türkgücü'ne tahsis ediliyor
19.06.2020 22:50 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:54

Bayern Münih takımının eski stadyumu Münih Olimpiyat Stadı, üçüncü lig adayı Münih Türkgücü'ne azami sekiz maçlığına tahsis edildi. Böylece stadyumda 15 yıl aranın ardından yeniden profesyonel futbol maçları oynanacak.Münih'in, 1972 Yaz Olimpiyat Oyunları'na da ev sahipliği yapan ünlü stadyumu 15 yıl aranın ardından, Münih Türkgücü ile yeniden profesyonel futbolla buluşmaya hazırlanıyor. Kent yönetiminden Cuma günü yapılan açıklamada, Alman üçüncü futbol ligine (3. Bundesliga) yükselmeye hazırlanan Münih Türkgücü ile yapılan görüşmeler sonunda, ünlü stadın önümüzdeki sezon azami sekiz maç için bu kulübe tahsis edildiği bildirildi.

Ara verilen Bavyera Bölgesel Ligi'nde dokuz puan farkla lider durumda bulunan Münih Türkgücü'nün federasyon kararı ile bir üst lige çıkarılmasına kesin gözü ile bakılıyor. Bavyera Futbol Federasyonu (BFV), bu kararını Haziran ayı içinde Alman Futbol Federasyonu'na (DfB) bildirmek zorunda.

"Görüşmeler kolay geçmedi"

Münih Belediyesi'nde sportif faaliyetlerden sorumlu olan Beatrix Zurek, Münih Türkgücü takımı ile varılan anlaşmayı, "Görüşmeler kolay geçmedi, bu açıdan tüm tarafları memnun edecek bir sonuca ulaştığımız için mutluyuz" sözleri ile değerlendirdi.

Münih Olimpiyat Stadı'nı da kapsayan Olimpiyat Parkı'nın yöneticisi Marion Schöne ise, "Türkgücü bizimle iletişim halinde, açıkhava konserlerinin olmadığı dönemde en fazla sekiz maçını burada oynayabilir. Ünlü çadır çatının altına hoş geldiniz!" dedi. Efsane stadyum

Bayern Münih ve 1860 Münih takımlarına uzun sezonlar boyunca ev sahipliği yapan ve örümcek ağından yapılmış bir çadırı andıran çatısı ile kendine özgü bir mimariye sahip olan Münih Olimpiyat Stadı, bu iki takımın Allianz Arena'ya taşınması ile birlikte, 2004-2005 sezonunun ardından profesyonel futbola veda etmişti.

Aralarında, Almanya'nın Hollanda'yı 2-1 mağlup ettiği 1974 Dünya Futbol Şampiyonası finali ve Hollanda'nın Sovyetler Birliği'ni 2-0 yendiği 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası finali gibi futbol tarihinin unutulmazları arasına giren pek çok maça ev sahipliği yapan Münih Olimpiyat Stadı'nda, geçtiğimiz yıllarda daha çok açıkhava konserleri düzenleniyordu. Bu bağlamda, Robbie Williams, Bon Jovi, AC/DC, U2 ve Depeche Mode gibi solist ve gruplar son yıllarda burada sahne aldı.

dpa/ ET,BK

(c)


Güncel Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Haber
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Karabük'te 40 gün sonra koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Tır şoförü uykuya dalınca ortalık savaş alanına döndü
Tır şoförü uykuya dalınca ortalık savaş alanına döndü
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Su Türk Milli Bursa
Şu an buradasınız: Münih'in efsanevi stadı Türkgücü'ne tahsis ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 22:58:02. #1.15#
title