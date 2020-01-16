Mumya filmi konusu nedir? Mumya oyuncuları ve Mumya özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mumya filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mumya konusu, Mumya özeti ve Mumya oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mumya filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Mumya filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mumya filmini izleyecek olanların merak ettiği Mumya konusu nedir, Mumya oyuncuları kimler ve Mumya özeti gibi konuları inceliyoruz.
MUMYA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Acımasız bir çölün derinliklerindeki bir lahitte güvenli bir şekilde gömülü olduğu düşünülen, hayatı haksız bir şekilde elinden alınmış antik prenses, günümüze uyanır ve yüzyıldır büyüyen kötülüklerini ve insanlığa meydan okuyan dehşetini de yanında getirir.
MUMYA OYUNCULARI VE KADROSU
Mumya Yönetmeni: Alex Kurtzman
Mumya Oyuncuları: Tom Cruise, Russell Crowe, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Jake Johnson
Mumya Türü: Aksiyon, Macera, Fantastik
Mumya Yapım Yılı: 2017 (110 dk)
Mumya Vizyon Tarihi: 9 Haziran 2017 Cuma
Mumya Senaryo: Jon Spaihts, Christopher McQuarrie
Mumya Yapım Ülkesi: ABD
Mumya Orijinal Dil: İngilizce