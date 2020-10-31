Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi konusu nedir? Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı oyuncuları ve Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı özeti!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi konusu nedir? Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı oyuncuları ve Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı özeti!

31.10.2020 20:08 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:13
Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi konusu nedir? Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı oyuncuları ve Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı konusu, özeti ve Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı filminin det

İzleyenleri ekrana bağlayan Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmini izleyecek olanların merak ettiği Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı konusu nedir, Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı oyuncuları kimler ve Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı özeti gibi konuları inceliyoruz.

MUMYA: EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeni filmin öyküsü Brendan Fraser ve Maria Bello'nun oynadığı iki temel karakter ve artık büyümüş olan oğulları çevresinde gelişiyor. Serinin ikinci filmi olan The Mummy Returns'da bu karakter 10 yaşında bir çocuk olarak görünüyordu. Yeni filmde 10 yıl sonrası konu edildiği için Fraser ve Bello'nun karakterlerinin oğulları 20 yaşında yetişkin bir delikanlı.

MUMYA: EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrolünde Brendan Fraser'in yer aldığı filmin yönetmenliğini Rob Cohen üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Jet Li, John Hennah ve Maria Bello yer alıyor.

Yönetmen: Rob Cohen

Oyuncular: Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, John Hannah, Michelle Yeoh

Tür: Aksiyon, Fantastik

Yapım Yılı: 2008 (114 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Ağustos 2008 Cuma

Senaryo: Alfred Gough, Miles Millar

İlgili Haberler

Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
Power Rangers filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları ve Power Rangers özeti!
Power Rangers filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları ve Power Rangers özeti!
Ateş ile Yangın filmi konusu nedir? Ateş ile Yangın oyuncuları ve Ateş ile Yangın özeti!
Ateş ile Yangın filmi konusu nedir? Ateş ile Yangın oyuncuları ve Ateş ile Yangın özeti!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Çağla Şıkel Işın Karaca Türkan Şoray Mustafa Sandal
Spor Okan Buruk Yücel İldiz Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi konusu nedir? Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı oyuncuları ve Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı özeti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 20:18:41. #1.14#
title