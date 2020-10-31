Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi konusu nedir? Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı oyuncuları ve Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı özeti!

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MUMYA: EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeni filmin öyküsü Brendan Fraser ve Maria Bello'nun oynadığı iki temel karakter ve artık büyümüş olan oğulları çevresinde gelişiyor. Serinin ikinci filmi olan The Mummy Returns'da bu karakter 10 yaşında bir çocuk olarak görünüyordu. Yeni filmde 10 yıl sonrası konu edildiği için Fraser ve Bello'nun karakterlerinin oğulları 20 yaşında yetişkin bir delikanlı.

MUMYA: EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başrolünde Brendan Fraser'in yer aldığı filmin yönetmenliğini Rob Cohen üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Jet Li, John Hennah ve Maria Bello yer alıyor.

Yönetmen: Rob Cohen

Oyuncular: Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, John Hannah, Michelle Yeoh

Tür: Aksiyon, Fantastik

Yapım Yılı: 2008 (114 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Ağustos 2008 Cuma

Senaryo: Alfred Gough, Miles Millar