Mümin Sarıkaya | Ben Yoruldum Hayat Şarkı Sözleri

"Ben Yoruldum Hayat" şarkısıyla tanınan Mümin Sarıkaya, bu şarkıyı tek bir gecede yazdığını ve şarkının bu kadar ünlü olacağını düşünmediğini söylemişti. Tüm Türkiye'de gönüllere taht kuran Mümin Sarıkaya Ben Yoruldum Hayat sözleri, insanların kalbine ve aklına işlemiş ve çıktığı günden beri dillerden düşmemiştir. İşte Ben Yoruldum Hayat sözleri!

Mümin Sarıkaya, "Ben Yoruldum Hayat" adlı türküsüyle gönüllerde taht kurmuş, tüm Türkiye'nin sevilen sesi olmuştur. Tek bir gecede yazdığını ve doğum gününü kutlayan hayranlarına teşekkür amaçlı yazdığını söyleyen Sarıkaya, Ben Yoruldum Hayat şarkısı ile çıktığı günden beri dillerden düşmemektedir. Mümin Sarıkaya Ben Yoruldum Hayat sözleri için "İnsanın hayatında yorgunluklar olur çileler olur. Bende 30 sene müziğe emek vermiş biriyim. Hayallerimiz isteklerimiz oluyor ama bazı şeyler hemen olmuyor." demiştir. Mümin Sarıkaya, Ben Yoruldum Hayat şarkısı ile Altın Kelebek - En İyi Halk Müziği ödülüne layık görülmüştür.

MÜMİN SARIKAYA - BEN YORULDUM HAYAT SÖZLERİ

Ben yoruldum hayat gelme üstüme,

Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne,

Gözümden gönlümden düşen düşene,

Bu öksüz başıma göz dağı verme.

Ben yanıldım hayat vurma yüzüme

Yol verdim sevdanın en delisine,

O yüzden ömrümden giden gidene,

Şu yalnız başımı eğdirme benim.

Ben pişmanım hayat sorguya çekme,

Dilersen infaz et kar etmez dilime,

Sözlerim ağırdır dokunur kalbe,

Şu suskun ağzımı açtırma benim.

MÜMİN SARIKAYA KİMDİR?

Türk Halk Müziği Sanatçısı Mümin Sarıkaya 1978 yılında Yozgat'ta doğmuştur. Henüz 1 yaşındayken babasını kaybeden Mümin Sarıkaya'nın daha çok küçük yaşta hayat mücadelesi başladı. "Ben Yoruldum Hayat" türküsü ile Türkiye tanıdı ve Türkiye'nin sevilen sesi oldu. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamlayan Sarıkaya, Sivaslı'dır. 10 yaşında ağabeyinin yanında Bateri çalmasıyla müzik hayatı başlamış ve şu anda çaldığı ilk bağlama dersini de ağabeyinden almıştır. 28 yıl boyunca bağlama çaldı ve son yıllarda beste yapmaya başladı. Yıllardır müzikle uğraşan Mümin Sarıkaya, Ben Yoruldum Hayat sözleriyle gönüllerde taht kurdu.