Multistatik Sonar Suiti geliştirilmesine ilişkin protokol imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Multistatik Sonar Suiti geliştirilmesine ilişkin protokol imzalandı

Multistatik Sonar Suiti geliştirilmesine ilişkin protokol imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ARMELSAN arasında Multistatik Sonar Suiti geliştirilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ARMELSAN arasında Multistatik Sonar Suiti geliştirilmesine ilişkin protokol imzalandı.

15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF kapsamında düzenlenen imza törenine T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN ve ARMELSAN yetkilileri katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir "Savunma sanayii olarak ülke savunmasının her sathında olduğu gibi mavi vatan savunması için de yeni geliştirdiğimiz platform ve sistemlerle güvenlik güçlerimizin sahada en büyük destekçisi olmaya gayret ediyoruz" dedi.

İmzalanan protokolle aynı gemi üzerindeki veya diğer su üstü gemilerimizdeki frekans bandı uyumlu sonar sistemlerinin bir arada çalışması sağlanarak çok geniş alandaki sualtı tehditlerinin tespiti mümkün olacak. Yeni geliştirilecek orta frekanslı karinaya monteli sonar sisteminde, Barbaros Sınıfı Yarı Ömür Modernizasyonu kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen ve Fabrika Kabul Testleri tamamlanan FERSAH sisteminden elde edilen bilgi birikim ve alt yapılar, azami seviyede kullanılacak. ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülecek projede, ARMELSAN ana alt yüklenici olarak görev alacak.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Zeydan Karalar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Ece Üner Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Mesut Özil Fırat Aydınus Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Multistatik Sonar Suiti geliştirilmesine ilişkin protokol imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 09:03:08. #1.15#

title