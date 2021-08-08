Mülteci ne demek? TDK'ya göre mülteci nedir? Mülteci ne anlama geliyor?

Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de Mülteci oldu. Peki, Mülteci ne demek, Mülteci nedir? TDK'ya göre Mülteci ne anlama geliyor?