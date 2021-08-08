Mülteci ne demek? TDK'ya göre mülteci nedir? Mülteci ne anlama geliyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mülteci ne demek? TDK'ya göre mülteci nedir? Mülteci ne anlama geliyor?

Mülteci ne demek? TDK'ya göre mülteci nedir? Mülteci ne anlama geliyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de Mülteci oldu. Peki, Mülteci ne demek, Mülteci nedir? TDK'ya göre Mülteci ne anlama geliyor?

Mülteci nedir merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Mülteci ne demek? TDK'ya göre mülteci nedir? Mülteci ne anlama geliyor?

TDK'YA GÖRE MÜLTECİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen mülteci kelimesi "Sığınmacı" anlamına gelmektedir.

Mülteci ne demek? TDK'ya göre mülteci nedir? Mülteci ne anlama geliyor?

TDK mülteci anlamı : Sığınmacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Akalın Yonca Evcimik
Spor Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mülteci ne demek? TDK'ya göre mülteci nedir? Mülteci ne anlama geliyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 00:02:23. #1.14#

title