Mülteci ne demek? TDK'ya göre mülteci nedir? Mülteci ne anlama geliyor?
Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları bilinmeyebiliyor. Bu kelimelerden birisi de Mülteci oldu. Peki, Mülteci ne demek, Mülteci nedir? TDK'ya göre Mülteci ne anlama geliyor?
Mülteci nedir merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Mülteci ne demek? TDK'ya göre mülteci nedir? Mülteci ne anlama geliyor?
TDK'YA GÖRE MÜLTECİ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen mülteci kelimesi "Sığınmacı" anlamına gelmektedir.
TDK mülteci anlamı : Sığınmacı