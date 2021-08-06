Mülteci çocukların simgesi kukla "Küçük Amal" İngiltere'ye yolculuğunda İzmir'e geldi
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Mülteci çocukların simgesi kukla "Küçük Amal" İngiltere'ye yolculuğunda İzmir'e geldi

Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal' İngiltere'ye yolculuğunda İzmir'e geldi
Anadolu Ajansı / Lokman İlhan - Haberler | Güncel

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal", Gaziantep'ten başlayan İngiltere yolculuğunda İzmir'in Konak ilçesinden geçti.

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal", Gaziantep'ten başlayan İngiltere yolculuğunda İzmir'in Konak ilçesinden geçti.

Mülteci çocukların, aileleriyle ya da aileleri olmadan Avrupa'ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşımak amacıyla Gaziantep'ten yola çıkan kukla "Küçük Amal", Anafartalar Caddesi'nden geçerek Atatürk Meydanı'na geldi.

Yol boyunca vatandaşların ilgi odağı olan "Küçük Amal" çocuklar eşliğinde meydanda oluşturulan gösteri alanına ulaştı.

Alandaki Türk halk müziği konserinin ardından "Küçük Amal", gösteri ekibinin Harmandalı oyununa eşlik etti.

Küçük Amal, 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak yolcuğuyla mülteci çocukların aileleriyle ya da aileleri olmadan Avrupa'ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşımayı amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman İlhan

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Mülteci çocukların simgesi kukla "Küçük Amal" İngiltere'ye yolculuğunda İzmir'e geldi - Haberler
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