Mulan Filmi

Genç bir Çinli kız babasının hayatını kurtarmak için kendisini bir savaşçı gibi tanıtır. Disney'in 'Mulan' hikayesini temel alan filmin senaryosunda Lauren Hynek, Rick Jaff, Elizabeth Martin ve Amanda Silver kalem oynatıyor.



Yönetmen: Niki Caro

Senaryo: Lauren Hynek, Rick Jaffa, Elizabeth Martin, Amanda Silver

Oyuncular: Yifei Liu, Jet Li, Donnie Yen, Li Gong, Jason Scott Lee, Rosalind Chao, Utkarsh Ambudkar , Tzi Ma, Yoson An, Doua Moua, Jimmy Wong , Ron Yuan, Roger Yuan, Chen Tang, Xana Tang, Pei-pei Cheng, Jenson Cheng, Nelson Lee

Filmin Türü: Macera

Orijinal Adı: Mulan

Yapımcı Firma: Walt Disney Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 17.04.2020

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Kaynak: InterSinema.com