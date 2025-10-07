Mükremin Gezgin Instagram hesabı neden kapatıldı, neden engellendi?

Mahkeme tarafından beraat kararı verilen Mükremin Gezgin'in hesabı, kararın ardından kısa süre içinde erişime kapatıldı. Bu gelişme sonrasında, birçok kişi Mükremin Gezgin'in Instagram hesabının neden engellendiğini ve kapatılma gerekçesini merak etmeye başladı.

BAKANLIKTAN MÜKREMİN GEZGİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında, erkek çocuklara yönelttiği "Ben kadınım değil mi?" ifadelerinin yer aldığı videolar nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, söz konusu paylaşımların "hayasızca hareket" ve "müstehcenlik" içerdiğini belirterek yargıya başvurdu.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Mükremin Gezgin hakkında, "müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek" suçlamasıyla kamu davası açıldı ve 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Gezgin, "Kendimi kadın olarak hissediyorum ve bunu dile getirdiğimde iyi hissediyorum. Görüntüler özel olarak çekilmedi, üzerimdeki kıyafet her zaman giydiğim kıyafettir. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

MÜKREMİN GEZGİN INSTAGRAM HESABI NEDEN ENGELLENDİ?

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, Mükremin Gezgin'in beraatine karar verdi. Ancak beraat kararının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gezgin'in Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Bu karar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.