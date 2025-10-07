Haberler

Mükremin Gezgin Instagram hesabı neden kapatıldı, neden engellendi?

Mükremin Gezgin Instagram hesabı neden kapatıldı, neden engellendi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı şikayet sonrasında, sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Mahkeme tarafından beraat kararı verilen Mükremin Gezgin'in hesabı, kararın ardından kısa süre içinde erişime kapatıldı. Bu gelişme sonrasında, birçok kişi Mükremin Gezgin'in Instagram hesabının neden engellendiğini ve kapatılma gerekçesini merak etmeye başladı.

BAKANLIKTAN MÜKREMİN GEZGİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında, erkek çocuklara yönelttiği "Ben kadınım değil mi?" ifadelerinin yer aldığı videolar nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, söz konusu paylaşımların "hayasızca hareket" ve "müstehcenlik" içerdiğini belirterek yargıya başvurdu.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Mükremin Gezgin hakkında, "müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek" suçlamasıyla kamu davası açıldı ve 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Gezgin, "Kendimi kadın olarak hissediyorum ve bunu dile getirdiğimde iyi hissediyorum. Görüntüler özel olarak çekilmedi, üzerimdeki kıyafet her zaman giydiğim kıyafettir. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

MÜKREMİN GEZGİN INSTAGRAM HESABI NEDEN ENGELLENDİ?

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, Mükremin Gezgin'in beraatine karar verdi. Ancak beraat kararının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gezgin'in Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Bu karar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! 3 kurşun delip geçmiş
Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesi sonrasında Ankara'da büyük operasyon! 23 kişi gözaltında

Şafak baskınıyla tek tek gözaltına alındılar
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü

Minibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek

Vatandaşların çilesi bitiyor! 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek
Suikasta kurban giden avukat Serdar Öktem'in 2 ay önce yaptığı paylaşımlar gündem oldu

Avukat Serdar Öktem'in 2 ay önce yaptığı paylaşım gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.