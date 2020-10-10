MUKAS'lar elektronik harp eğitimlerinde aktif kullanılıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle ASELSAN tarafından geliştirilen Muhabere Karıştırma ve Aldatma Simülatörü (MUKAS) Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elektronik harp eğitimlerinde etkin olarak kullanılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle ASELSAN tarafından geliştirilen Muhabere Karıştırma ve Aldatma Simülatörü (MUKAS) Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elektronik harp eğitimlerinde etkin olarak kullanılıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen MUKAS Sistemi, elektronik harp ve haberleşme sistem operatörlerine gerçeğe yakın bir harekat ortamı sağlıyor. Haberleşme bantlarındaki tüm elektronik destek ve elektronik taarruz yeteneklerini tek bir bünyede birleştiren MUKAS, yerli-milli imkanlarla tasarlanan ve dünyada eşine az rastlanan kapsamlı bir eğitim simülatörü olma özelliğine sahip.

"Tüm haberleşme bantlarında yayın tespiti kabiliyetine sahip"

MUKAS, tüm haberleşme bantlarında yayın tespiti kabiliyetine sahip. Ayrıca, tüm haberleşme bantlarında yüksek duyarlılıklı Elektronik Destek (ED) ve etkin Elektronik Taarruz (ET) kabiliyetine de sahip olan MUKAS, Elektromanyetik Spektrumun Kontrolü, radyo frekansı (RF) Spektrumda tehdit elektronik harp (EH) unsurlarının aldatılması ya da karıştırılması görevlerini de icra edebiliyor.

"Görev öncesi planlama ve görev sonrası analiz kabiliyeti"

MUKAS, görev öncesi planlama ve görev sonrası analiz özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Detaylı cihaz içi test özelliği de bulunan MUKAS, otomatik anten yükseltme ve döndürme altyapılarına da sahip. Taktik saha için uygun yapıda olan MUKAS, tek şelterde çok fonksiyonlu sistem yapısı ile operasyon imkanı da sunuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı