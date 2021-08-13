Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur çiftinden kötü haber

Geçtiğimiz ay birlikteliklerini duyuran Müjde Uzman-Oğuzhan Uğur çiftinden kötü haber geldi. İşte detaylar...

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, 'Hadi İnşallah', 'Kiralık Aşk' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

BİRBİRLERİNİ TEK KALEMDE SİLDİLER

Birliktelikleriyle dikkat çeken Uzman ile Uğur, sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdı.

Birbirlerini takipten de çıkan ikilinin bu hamlesi 'ayrılık' dedikodularını güçlendirdi.

Taraflar, ayrılık iddiasını yalanlamadı.

Kaynak: Snob Magazin