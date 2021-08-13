Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur çiftinden kötü haber
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur çiftinden kötü haber

Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur çiftinden kötü haber
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz ay birlikteliklerini duyuran Müjde Uzman-Oğuzhan Uğur çiftinden kötü haber geldi. İşte detaylar...

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, 'Hadi İnşallah', 'Kiralık Aşk' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

BİRBİRLERİNİ TEK KALEMDE SİLDİLER

Birliktelikleriyle dikkat çeken Uzman ile Uğur, sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdı.

Birbirlerini takipten de çıkan ikilinin bu hamlesi 'ayrılık' dedikodularını güçlendirdi.

Taraflar, ayrılık iddiasını yalanlamadı.

Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur çiftinden kötü haber
Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur çiftinden kötü haber

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Müge Anlı Süreyya Yalçın Mustafa Sandal
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur çiftinden kötü haber - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 18:31:04. #1.14#

title