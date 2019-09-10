Müjde Ar: Yeşilçam'ın gerçek beyefendisiydi!

10.09.2019 17:29

Müjde Ar, "Yeşilçam'ın gerçek beyefendisi. Çok büyk bir oyuncuydu, harika bir insandı. Yeri asla dolmaz. Bundan sonra Süleyman Ağabey filmleriyle yaşayacak" dedi.

Süleyman Turan'ın 2 gün önce Kadıköy de yalnız yaşadığı evinde vefat ettiğinin öğrenildiğinin hatırlatılması üzerine Müjde Ar; "İyi gene 15 gün sonra farketmemişler. Böylesine önemli değerlerimize sağlığında daha çok önem verilmesi gerekirdi. Öldükten sonra değer verseler ne olacak vermeseler ne olacak." dedi.

Kaynak: Bültenler