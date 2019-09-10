Müjde Ar: Yeşilçam'ın gerçek beyefendisiydi!
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Süleyman Turan'ın vefatı usta sanatçı Müjde Ar'ı derinden sarstı.
Müjde Ar, "Yeşilçam'ın gerçek beyefendisi. Çok büyk bir oyuncuydu, harika bir insandı. Yeri asla dolmaz. Bundan sonra Süleyman Ağabey filmleriyle yaşayacak" dedi.
Süleyman Turan'ın 2 gün önce Kadıköy de yalnız yaşadığı evinde vefat ettiğinin öğrenildiğinin hatırlatılması üzerine Müjde Ar; "İyi gene 15 gün sonra farketmemişler. Böylesine önemli değerlerimize sağlığında daha çok önem verilmesi gerekirdi. Öldükten sonra değer verseler ne olacak vermeseler ne olacak." dedi.