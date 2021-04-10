Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi
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Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi

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Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören oyuncu kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Müjde Ar'ın 4 aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi yaşamını yitirdi. Ar'ın kardeşi Mehtap Ar uzun zamandır akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

13 yıl önce yakalandığı rahim ağzı kanserini yenen Mehtap Ar, iki yıl önce de akciğer kanserine yakalanmıştı. Hastalığının tedaviye olumlu cevap vermesiyle kendini iyi hisseden Mehtap Ar, Bodrum'a giderek ablasıyla birlikte tatil yapmıştı. Ne var ki hastalığın vücuduna yayılmasıyla doktorları Mehtap Ar'ı 8 Ocak'ta hastaneye yatırmıştı. Ar, sonraki günlerde durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınmıştı. Kardeşini bu zorlu gününde yalnız bırakmayan Müjde Ar ise vaktinin büyük bir bölümünü ablasının yanında geçiriyordu.

Ancak Mehtap Ar'dan bugün kötü haber geldi. 64 yaşındaki Mehtap Ar tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

4 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ

Müjde Ar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 gün önce 64 yaşına basan kardeşinin doğum gününü kutlamış ve "Canım, biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı, her şeyim. Bir an önce iyileş" ifadelerini kullanmıştı.

Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi

MEHTAP AR KİMDİR?

Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın'nın (Ebrem) kızıdır. Müjde üç yaşındayken Aysel'le baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar'a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu'yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar'ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu vardır.

Müjde Ar'ın kanser tedavisi gören kardeşi Mehtap Ar yaşamını yitirdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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