Müjde Ar'dan Çok Konuşulacak Çıkış: Milli Oluyorum

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Müjde Ar, internet televizyonu puhutv'de yayınlanacak Şahsiyet dizisinde sıra dışı bir rolle izleyici karşısına çıkacak.

SUZAN AVCI'YI ZİYARET ETTİ

Dört yıl sonra bir internet dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Müjde Ar, yakın arkadaşı Suzan Avcı'yı Ulus'ta yattığı hastanede ziyaret etti.

"İYİ OLACAK ARKADAŞIM"

Çıkışta kısa bir açıklamada bulunan Müjde Ar, "İyi olacak arkadaşım" diyen oyuncu, yeni projesiyle ilgili yaptığı yorumla güldürdü.

"MİLLİ OLUYORUM"

Projenin kendisini heyecanlandırdığını vurgulayan ünlü oyuncu, "İlk kez böyle bir işte yer alacağım, milli oluyorum" ifadesini kullandı.