Müjde Ar'dan Çok Konuşulacak Çıkış: Milli Oluyorum
İnternet dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Müjde Ar, rol alacağı projeyle ilgili "İlk kez böyle bir işte yer alacağım, milli oluyorum" ifadesini kullandı.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Müjde Ar, internet televizyonu puhutv'de yayınlanacak Şahsiyet dizisinde sıra dışı bir rolle izleyici karşısına çıkacak.
SUZAN AVCI'YI ZİYARET ETTİ
Dört yıl sonra bir internet dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Müjde Ar, yakın arkadaşı Suzan Avcı'yı Ulus'ta yattığı hastanede ziyaret etti.
"İYİ OLACAK ARKADAŞIM"
Çıkışta kısa bir açıklamada bulunan Müjde Ar, "İyi olacak arkadaşım" diyen oyuncu, yeni projesiyle ilgili yaptığı yorumla güldürdü.
"MİLLİ OLUYORUM"
Projenin kendisini heyecanlandırdığını vurgulayan ünlü oyuncu, "İlk kez böyle bir işte yer alacağım, milli oluyorum" ifadesini kullandı.
YORUMLAR (36)
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Artistlerde emekli oluyormu acaba?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ilk milli yetçilik seninle doğmuştur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Abi Mujde Arı boş verinde bu Bayern Istanbulda kaç atar acaba 5iktaşaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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sen 500 bin defa milli olmuşsunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Sizi cok ozledik mujde hanimCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır