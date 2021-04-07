Muhtıra ne demek? Muhtıra anlamı nedir?
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Muhtıra ne demek? Muhtıra anlamı nedir?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Muhtıra ne demek? Muhtıra anlamı nedir?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Muhtıra, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Muhtıra ne demek? Muhtıra anlamı ne? İşte, Muhtıra kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Muhtıra kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Muhtıra anlamı ne? Muhtıra ne demek?

MUHTIRA NE DEMEK?

muhtıra

Arapça mu??ira

1. isim Herhangi bir şeyi hatırlatmak, uyarmak amacıyla yazılan yazı.

2. isim Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, memorandum, nota.

3. isim Andıç.

4. isim Günlük.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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