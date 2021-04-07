Muhtıra ne demek? Muhtıra anlamı nedir?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Muhtıra, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Muhtıra ne demek? Muhtıra anlamı ne? İşte, Muhtıra kelimesin anlamı!