Muhterem Nur kimdir, nerelidir? Muhterem Nur öldü mü, ne zaman vefat etti? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman tanıştı?

Türk sinema oyuncusu ve şarkıcı Muhterem Nur, Müslüm Gürses ile aşkıyla da dillerden hiç düşmemektedir. Bu akşam başlayan Şarkılar Bizi Söyler programında tekrar gündeme gelen Müslüm Gürses ve Muhterem Nur aşkından sonra, Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, nerelidir? Muhterem Nur öldü mü, ne zaman vefat etti? araştırılmaya başlandı!

Rahmetli Müslüm Gürses'in hayat Arkadaşı Muhterem Nur, onun ölümünden 2 sene sonra 20 Mart 2020 yılında hayata gözlerini yumdu. Güzelliği, oyunculuğu ve sesiyle tanınan, filmlere konu olan Muhterem Nur, Müslüm Gürses'le olan destansı aşkıyla da adından sıkça söz ettirir. Müslüm filminde de Zerrin Tekindor'un hayat verdiği Muhterem Nur, internette sıkça aratılmaktadır. Peki Muhterem Nur kimdir, nereli? Muhterem Nur Müslüm Gürses aşkı! Muhterem Nur ne zaman vefat etti?

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Muhterem Nur'un gerçek adı Aysel Kısa'dır ve 31 Aralık 1932 yılında Manastır'da doğmuştur. Muhterem Nur'un asıl adı Olga'dır. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra "teyze" dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. "Teyze"si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.

İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu. 1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.

İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.

Muhterem Nur sevgisi, 1960'larda, belki ancak sonraki "Türkân Şoray sevgisi" ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç'tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: "Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi göremedi."

Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır. 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.

20 Mart 2020 tarihinde sabah 06:30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde öldü. Aynı gün kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, eşi Müslüm Gürses'le aynı mezara defnedildi.