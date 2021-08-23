Muhterem İnce kimdir? Muhterem İnce kaç yaşında, nereli? Muhterem İnce hayatı ve biyografisi!

1970 Çanakkale doğumlu Muhterem İnce'nin hayatı merak ediliyor. Muhterem İnce kimdir? sorusu merak konusu oldu. 2018 yılı itibariyle İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini üstlenen Muhterem İnce hakkında detaylı bilgiler haberimizde... Peki, Muhterem İnce kimdir? Muhterem İnce kaç yaşında, nereli? Muhterem İnce mesleği nedir? Muhterem İnce hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

Muhterem İnce kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini üstlenen Muhterem İnce'nin hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Muhterem İnce kimdir? Muhterem İnce kaç yaşında, nereli? Muhterem İnce mesleği nedir? İşte, Muhterem İnce hayatı ve biyografisi!

MUHTEREM İNCE KİMDİR?

Muhterem İnce, 30 Ağustos 1970 tarihinde Çanakkale'de doğdu. 07 Ağustos 2018 tarihine kadar Müsteşarlık görevini sürdüren İnce, 8 Ağustos 2018 tarihli ve 30503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

MUHTEREM İNCE HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Muhterem İnce, 30 Ağustos 1970 tarihinde Çanakkale'de doğdu.

İlk, orta ve lise (İHL) öğrenimini Balıkesir İli'nin Edremit ilçesinde yaptı. 1993 yılında İstanbul üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Sırasıyla 1994 ile 1997 yılları arasında Edirne Valiliği Kaymakam Adayı,1997 ile 2000 yılları arasında Kırıkkale-Sulakyurt Kaymakamlığı,2000 ile 2002 yılları arasında Adıyaman-Samsat Kaymakamlığı,2002 ile 2005 yılları arasında Erzurum-Narman Kaymakamlığı, 2005 ile 2009 yılları arasında Çanakkale-Eceabat Kaymakamlığı, 2009 ile 2011 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, 2011 ile 2013 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 23 Temmuz 2013 ile 02 Ağustos 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı, 2013 ile 2016 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliği görevine, 7 Eylül 2016 tarih ve 9158 sayılı kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanmıştır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

07 Ağustos 2018 tarihine kadar Müsteşarlık görevini sürdüren İnce, 8 Ağustos 2018 tarihli ve 30503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Muhterem İnce İngilizce bilmektedir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.