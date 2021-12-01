Muhtelif mahallelerde su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Deski'nin 2 Aralık'ta içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile Saraylar, İlbade, Muratdede ve Sırakapılar mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır. 01. 12. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 2 Aralık 2021 Perşembe günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 09. 00 ila 20. 00 saatleri arasında, Saraylar, İlbade, Muratdede ve Sırakapılar mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir. . Benzer Başlıklar

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