Muhtarlık önündeki 80 saatlik nöbet uzlaşmayla bitti
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Muhtarlık önündeki 80 saatlik nöbet uzlaşmayla bitti

19.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:33
Muhtarlık önündeki 80 saatlik nöbet uzlaşmayla bitti

İZMİR'in Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un tahliye ettirmek istemesi üzerine vatandaşların nöbet ttuttuğu Çakırbeyli Mahallesi muhtarlığı, aynı binada hizmet vermeye devam edecek.

İZMİR'in Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un tahliye ettirmek istemesi üzerine vatandaşların nöbet ttuttuğu Çakırbeyli Mahallesi muhtarlığı, aynı binada hizmet vermeye devam edecek. İmzalanan protokol üzerine yaklaşık 80 saat bina önünde nöbet tutan vatandaşlar, evlerine döndü. 

Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur ile Çakırbeyli Mahallesi'nde yaşayanlar, muhtarlık binası için tahliye kararı alınması üzerine karşı karşıya geldi. Zabıta ekiplerinin 15 Ocak Cuma günü tahliye kararını uygulamak için geldiği muhtarlık binası önünde, mahalleli nöbet tutmaya başladı. Mahalleli, tüzel kişilikten belediye mülkiyetine geçen muhtarlık binasıyla ilgili tahliye kararının, mahkeme ya da meclis kararıyla alınmadığını ileri sürdü. Jandarma, bölgede güvenlik önlemi alırken, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter dün tarafları kaymakamlık binasına davet etti. Çakırbeyli Muhtarı İbrahim Kabaca ve Torbalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu'nun Kaymakam Öter ile yaptığı görüşme uzlaşma ile sonuçlandı. Muhtarlığın aynı binada kalması, yanında da belediyeye ait sağlık biriminin hizmet vermesi protokol altına alındı. 

Muhtar Karaca'nın uzlaşmayı haber vermesi üzerine yaklaşık 80 saat nöbet tutan mahalleli, evlerine döndü.

- İzmir
Muhtarlık önündeki 80 saatlik nöbet uzlaşmayla bitti
Muhtarlık önündeki 80 saatlik nöbet uzlaşmayla bitti
Muhtarlık önündeki 80 saatlik nöbet uzlaşmayla bitti
Muhtarlık önündeki 80 saatlik nöbet uzlaşmayla bitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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