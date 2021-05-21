Muhtarların sorun ve talepleri dinlendi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçenin kalkınması, gelişimi, noktasında başlattığı uygulama doğrultusunda belirli aralıklarla dernek ve sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve değişik alanlarda gruplarla istişare toplantılarına devam ediyor. Başkan Ekinci bugün de, merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Her defasında vatandaş, STK ve Muhtarlarla bir araya gelerek ortak akıl ile istişarenin önemine değinen Başkan Ekinci, muhtarların alandaki gözleri ve kulakları olduğunu söyledi. Vatandaş, muhtar ve STK'ların görüş ve gözlemlerinin kendileri için çok önemli ifade eden Başkan Ekinci, Viranşehir'in kalkınması ve gelişimi, noktasında her zaman olduğu gibi bundan sonrada muhtar ve STK'larla bir araya gelmeye, sorun ve taleplerini dinlemeye devam edeceklerini kaydetti.

Ekinci, görüşmede Şarkpınar Mahalle Muhtarı Ahmet Yaşar, Germen Kırsal Mahalle Muhtarı Mehmet Kaynak, Başköy Muhtarı İbrahim Pasçı, Tekneli Muhtarı Abdurrahman Çimen, Dinçer Muhtarı Mehmet Kızılboğa, Gözler Muhtarı Münir Atılgan, Toklu Muhtarı Emin Demir, Gözlek Mehmet İsaoğlu ve Olaçı Mahalle Muhtarı Hadi Yüksel ile bir araya gelerek sıkıntı ve sorunlarını dinledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı