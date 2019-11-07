Muhtarlardan Başkan Şerifoğulları'na teşekkür ziyareti

07.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:07

Muhtarlar ziyarette hizmetlerinden ötürü Başkan Şerifoğulları'na plaket takdim etti.

Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gümüşkavak Mahallesi Muhtarı Ahmet Gül, Dernek üyeleri ile birlikte Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı makamında ziyaret ederek, adil ve şeffaf yönetim anlayışıyla şehre sunulan hizmetlerden ötürü Başkan Şerifoğulları'na teşekkür ettiler.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Hemşehrilerimizle aramızda köprü vazifesi gören muhtarlarımızla oluşturduğumuz güç birliğiyle, Elazığ'ımızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmenin gayreti içerisindeyiz." dedi.

Mahalle muhtarlarının adil hizmetin vatandaşa ulaşmasında son derece etkin bir role sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Şerifoğulları, "Muhtarlarımızla aramızda gönül köprüleri kurduk, kendilerini çözüm ortağımız olarak kabul ettik. Kendileriyle sürekli istişarelerde bulunarak, adeta bir ekip ruhuyla çalışıp, ihtiyaç doğrultusunda hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Birlikte yönetim anlayışıyla sürdüreceğimiz hizmet yolculuğumuzla şehrimiz gelişecek ve güç kazanacak." diye konuştu.

Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül ise çalışmalarından ötürü Başkan Şerifoğullarına teşekkür ederek, "Sayın Başkanımız sıklıkla mahallelerimize ziyaretler gerçekleştiriyor, sorunları ve çalışmaları yerinde takip ediyor. Bu çalışmaları esnasında da bizlerle sürekli istişare halindeler. Sorunlara hızlı ve etkin çözüm üreten Başkanımız vatandaşlarımız tarafından da seviliyor. Mahallelerimize kazandırılan hizmetlerden ötürü Sayın Başkanımıza, kendi adıma ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler