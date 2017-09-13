Muhtarlardan Albay Öz'e Ziyaret

Kahramanmaraş'ta mahalle muhtarları, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz'ü ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Jandarma Albay Cafer Öz, muhtarların ülke için önemini, kollukla çalışmanın emniyet ve asayişin düzeltilmesindeki rolünün büyük olduğunu söyledi.



Kahramanmaraş'a yeni atanan Jandarma Albay Cafer Öz'ün kendilerine gösterdiği yakın ilgiye teşekkür eden mahalle muhtarları ise birlik beraberlik içerisinde çalışacaklarını söylediler. - KAHRAMANMARAŞ