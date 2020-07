Muhtarlardan AK Parti Of İlçe Başkanı Terzioğlu'na plaket Trabzon'un Of ilçesinde 13 mahalle muhtarı mahallelerine yaptığı katkılardan dolayı AK Parti Of İlçe Başkanı Mehmet Hakan Terzioğlu'na plaket takdim ettiler.

Trabzon'un Of ilçesinde 13 mahalle muhtarı mahallelerine yaptığı katkılardan dolayı AK Parti Of İlçe Başkanı Mehmet Hakan Terzioğlu'na plaket takdim ettiler. Çamlı, Uluağaç, Bayırca, Gümüşören, Erenköy, Dumlusu, Saraçlı, Gürpınar, Karabudak, Ağaçseven, Ballıca, Eskipazar ve Fındıkoba mahalle muhtarları mahallelerine yaptığı katkılar nedeniyle AK Parti Of İlçe Başkanı Mehmet Hakan Terzioğlu'nu Ak Parti İlçe Başkanlığı'nda ziyaret ederek tek tek plaket verdiler. Muhtarlar, mahallelerinin sorunlarının çözümü için kendilerine her daim yardım ve destek verdiğini belirterek kendisine teşekkür ederken, Başkan Terzioğlu, muhtarlara desteklerinin süreceğini belirterek yaklaşan Kurban Bayramları'nı tebrik etti. - TRABZON Kaynak: İHA