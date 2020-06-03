Muhtardan örnek hareket
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Muhtardan örnek hareket

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde mahalle muhtarlığı görevinde bulunan Hasan Yalçın, anne ve babasının şehir dışından ilçeye gelmesini kolluk kuvvetlerine bildirdi.

Muhtardan örnek hareket
03.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:07

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde mahalle muhtarlığı görevinde bulunan Hasan Yalçın, anne ve babasının şehir dışından ilçeye gelmesini kolluk kuvvetlerine bildirdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında şehir dışından gelenlerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi konusunda sık sık uyarılar yaparken Acıgöl ilçesi Yukarı Mahalle muhtarı Hasan Yalçın kendi anne ve babasının şehir dışından ilçeye gelmesi sonrasında durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Muhtar Hasan Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Resimde gördükleriniz benim annem ve babam il dışından mahallemize teşrif ettiler ve ben bir vatandaşlık görevi mahalle halkımın ve kendilerinin can güvenliğini düşünerek kolluk kuvvetlerine bildirdim. Değerli anam-babam ve mahalle halkım sizin kılınıza zarar gelirse en çok ben üzülürüm Allah cümlemizi korusun. İl dışından gelen değerli vatandaşlarımız 112'yi arayarak geldiğinizi emniyetimize bildiriniz Lütfen kurallara uyalım saygılarımla" sözlerini paylaştı.

Muhtarın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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