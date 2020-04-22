Muhtardan ihtiyaç sahiplerine büfeli destek SAKARYA'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Orta Mahallesi'nin muhtarı Murat Çakmakçı, hayırseverlerin bağışladığı gıda ürünlerini büfeye koyarak, ihtiyaç sahiplerinin almasını sağlıyor.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Orta Mahallesi'nin muhtarı Murat Çakmakçı, hayırseverlerin bağışladığı gıda ürünlerini büfeye koyarak, ihtiyaç sahiplerinin almasını sağlıyor.

Akyazı'nın Kuzuluk Orta Mahallesi'nde, koronavirüs salgını zor durumda olan ihtiyaç sahipleri için büfe hazırlandı. Büfenin üzerine, 'İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın' yazılı tabela konuldu. Büfeye bazı kişiler, marketlerden aldığı makarna, yağ, tuz, şeker, un, çay ve salça gibi ürünler bırakırken, ihtiyaç sahipleri de bu ürünlerden almaya başladı.

Muhtar Murat Çakmakçı, "Orta Mahallesi olarak 'İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın' diye böyle bir çalışma başlattık. İnşallah mahallemizin belli başlı noktalarını bunları koyacağız. Hayırseverlerimizi buraya erzak yardımları bırakmalarını tavsiye ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine gerek burada gerekse biz kendilerine hanelerinde ileterek ulaştıracağız inşallah. Yardım eden herkese teşekkür ederiz" dedi.

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Kaynak: DHA