Muhtardan çöp poşetli tepki

22.09.2019 12:38

Çevre duyarlılığı ile tanınan ve birçok çevre projelerine katkı sunan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, 21 Eylül Dünya Temizlik gününde çöp poşetine girerek çevre kirliliğine dikkat çekti.



Muhtar Ali Yiğit, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza atarak, vatandaşları çöp konusunda uyardı. 'Çevreyi hor gören geleceği zor görür' diyerek üzerine poşet giyen Yiğit, mahallede çöp topladı. Dünyanın birçok ülkesinde bu gün dolayısıyla farkındalık oluşturma adına çevre gönüllülerinin doğaya atılan atıkları topladığını belirten Yiğit, "Her ne kadar doğaya atılan atıklar toplansa da doğada kalan atık miktarı milyar tonla ifade edilmektedir. Doğaya atılan cam, plastik, pet şişe, kağıt, naylon poşet, CD, atık piller yüzyıllarca doğada kalmakta olup çevrede görüntü kirliliği ile birlikte toprağa karışmaktadır" ifadelerine yer verdi.



Doğaya atılan atıkların çözünmesinin bazen aylar bazen ise yüzyıllar sürdüğünü belirten Muhtar Yiğit, "Aslında etkisiz hale gelmesi demek son derece yanlış çünkü bu zor çözünen atık maddeler, doğaya karışırken kimyasal ve zararlı maddelerini de yayıyor. Bu nedenle doğal kaynaklar uygunsuz koşullara sahip oluyor, insanlar sağlığı tehdit eden bir hava solumak zorunda kalıyor, sağlıksız sular içiyoruz." şeklinde konuştu.



Son yıllarda başlatılan 'Sıfır atık' projesinin çok güzel bir gelişme olduğunu belirten Yiğit, 'Dünyada binlerce çevre gönüllüsü yılın belirli günlerinde atık toplama etkinlikleri yaparak yüz binlerce atık toplamaktalar. Doğaya atılan atıkların toplamaktan ziyade önce doğaya atmama bilincini geliştirmeliyiz. Doğaya atılan her plastik ürünün hastalık olarak bizlere geri döndüğüne dikkat çekmek için atıklar poşete girmediği takdirde zaman gelecek insanlar poşete girecek" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA