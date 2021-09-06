Muhtar Çelik, "Cengiz Başkanımız Olmasa Bu Çalışmaların Hiçbiri Olmazdı"
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Muhtar Çelik, "Cengiz Başkanımız Olmasa Bu Çalışmaların Hiçbiri Olmazdı"

Muhtar Çelik, 'Cengiz Başkanımız Olmasa Bu Çalışmaların Hiçbiri Olmazdı'
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesinde açtığı sondajda saniyede 4 litre verime sahip suya ulaştı.

Bağlantısı da tamamlanan sondaj kuyusu ile ilgili Mahalle Muhtarı Kadir Çelik de, "Cengiz Başkanımız mahallemizi büyük bir dertten kurtardı. Cengiz Başkanımız olmasa bu çalışmaların hiçbiri olmazdı" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu sondajı yatırımlarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Selendi ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Mevcut sondajın kuruması sonrasında açılan yeni sondajda saniyede 4 litre verime sahip suya ulaşıldı. Bağlantısı yapılan sondaj ile mahalle yeniden yeterli içme suyuna kavuştu. Mahallede ayrıca içme suyu deposuna otomatik şamandıra sistemi de kuruldu.

"Yapılan çalışmadan çok memnunuz"

Mahalle Muhtarı Kadir Çelik, "Yapılan çalışmadan çok memnunuz. Allah razı olsun. Cengiz Başkanımız mahallemizi büyük bir dertten kurtardı. Cengiz Başkanımız olmasa bu çalışmaların hiçbiri olmazdı. Bizlerde emeği çok büyük. Başkanımıza en içten selamlarımızı iletiriz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Muhtar Çelik, "Cengiz Başkanımız Olmasa Bu Çalışmaların Hiçbiri Olmazdı" - Haberler
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