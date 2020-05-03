Muhtar cami avlusunu adeta botanik bahçesine dönüştürdü
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Muhtar cami avlusunu adeta botanik bahçesine dönüştürdü

Muhtar cami avlusunu adeta botanik bahçesine dönüştürdü
03.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:37

Giresun'da köy muhtarı tarafından avlusu ve duvarları rengarenk çiçeklerle donatılan Yalıköy Camisi, çevresine ayrı bir huzur veriyor.

Giresun'da köy muhtarı tarafından avlusu ve duvarları rengarenk çiçeklerle donatılan Yalıköy Camisi, çevresine ayrı bir huzur veriyor.

Bulancak ilçesine bağlı Yalıköy'ün 61 yaşındaki muhtarı İsa Kırbaş, caminin etrafını rengarenk çiçeklerle donattı.

Farklı tür ve renkteki çiçekler, cami avlusunun içi ve duvarlarında yaz kış görsel şölen oluşturuyor. Cami, adeta botanik bahçesini andırıyor.

Yalıköy Camisi'nde çiçeklerin oluşturduğu bu güzel görüntü, ayrı bir huzur veriyor.

İsa Kırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır caminin çevresini çiçeklendirmek için uğraş verdiğini söyledi.

Yaz ve kış farklı çiçek türlerini caminin bahçesine diktiğini anlatan Kırbaş, her mevsim caminin etrafının çiçeklerle çevrili olduğunu belirtti.

Kırbaş, çiçeklere meraklı olduğunu ifade ederek, "Hercai menekşe, sardunya, şakayık, begonya, papatya gibi çiçekler var. Çiçekler sürekli bakım istiyor ancak bana zor gelmiyor. Yaptığın işi severek yaparsan zor olmuyor." dedi.

Ziyaretçilerin çiçekleri gördüğünde çok beğendiğini dile getiren Kırbaş, "Camimize gelip bahçemizi görenler teşekkür ediyor, tebrik ediyor. Sırf çiçekleri görmek için ziyarete gelenler de var. Bir kez ziyaret edip tekrar gelenler de oluyor." diye konuştu.

Cami imamı Kesim Gedik de camilerin bulundukları bölgenin adeta kalbi olduğunu belirterek, "Kalp sağlam olmalı ki hayat pompalamalı. Bu camimiz de köye, buraya her gelene moral aşılıyor. Göze hitap eden bir güzellik var çevrede." ifadelerini kullandı.

Gedik, camilerin hayat, neşe, coşku vermesi gerektiğini dile getirerek, "Her insanın çocukluğunda bir cami algısı vardır. Şu anda cami kapalı ancak muhtarımızla caminin içini, dışını canlı tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Camiyi ziyarete gelen Erol Ayar da daha önce etrafı bu kadar çiçeklerle güzelleşmiş bir cami görmediğini belirterek, cami avlusundaki çiçekler için büyük emek verildiğini görebildiğini söyledi.

Ayar, Yalıköy Camisi'nin bu özelliği ile Türkiye'ye örnek olması gerektiğine işaret ederek, "Avluda bulunan çiçekler, ciddi anlamda bakım isteyen çiçekler. Her mevsime özel çiçekler var. Siz kendiniz bile evde çiçek baksanız, iki gün bakmadığınızda üçüncü güne soluyor. Emekleri için muhtarı ve imamı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Muhtar cami avlusunu adeta botanik bahçesine dönüştürdü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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