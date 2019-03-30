Muhsin Yazıcıoğlu'nun Vefatının 10. Yılı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu vefat eden BBP'nin Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş için Şarkışla'da anma programı düzenlendi.

Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Arslan, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde "Muhsin Başkanı Anma ve Anlama" adıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yerinin doldurulamayacağını söyledi.

Anma etkinliğine telefon ile bağlanan Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu da misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Programa, Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut, Alperen Ocakları İl Başkanı Şehrettin Çatalcam, Avrupa Türk Birliği Genel Başkan Yardımcısı İsmail Cenik, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Atila Gezici, Şarkışla Alperen Ocakları Başkanı Mehmet Şimşek, Büyük Birlik Partisi Şarkışla Belediye Başkan Adayı Mahir Arı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA