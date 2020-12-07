Muhsin Yazıcıoğlu'nun evini müzeye dönüştürme çalışmaları

BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evde devam eden çalışmaları inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Ayhan, "Değerli büyüğümüz bu toprakların yetiştirdiği kıymetli şahsiyet Muhsin Yazıcıoğlu'nun evinin son aşamasına geldik. Gerçekten bizi en çok heyecanlandıran çalışmalarından birisi." dedi.

Ayhan, güzel bir çalışma olduğunu dile getirerek, "Bir yıldır hummalı bir çalışma oldu. Küçük bir ev olarak hikaye başladı ama büyük bir düşünce olarak ortaya çıktı. Ben inanıyorum ki burası belki de Sivas'ın en hareketli, en çok ziyaret edilen yerlerinden olacak. Artık son noktaya geldik, inşallah bir dahaki sefere geldiğimizde de açılışını yapacağız." diye konuştu.

Müze ev hakkında da bilgi de veren Ayhan, "Geniş bir alan oldu, kamulaştırmasıyla, yollarıyla, kafesiyle dinlenme yeriyle, yeşil alanıyla ve o mütevazi küçük evi ile çok çok anlamlı oldu. Eşinden, dostundan, çevresinden çok da materyaller geldi." ifadelerini kullandı.

Ayhan ve beraberindekiler, daha sonra Şarkışla Tarım ve Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi, Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya adına yaptırılan yüzme havuzu ve Gençlik Merkezi projeleri ile ilgili sunumun yapıldığı toplantıya katıldı.

Ayhan'a, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş