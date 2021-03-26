Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokum dağıtıldı
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Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokum dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Haberler | Politika

- Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokum dağıtıldı Büyük Birlik Partisi Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu anısına, Cuma namazı sonrası lokum ve şeker dağıtıldı.

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- Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokum dağıtıldı

ZONGULDAK - Büyük Birlik Partisi Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu anısına, Cuma namazı sonrası lokum ve şeker dağıtıldı.

BBP Kurucu Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 12. yılında anılıyor. BBP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, İsmailağa Camii önünde Cuma namazı sonrası vatandaşlara lokum ve şeker ikramında bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Uysal, yaptığı konuşmada Yazıcıoğlu'nu andı. Uysal açıklamasında, "Rahmetli Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu 12. sene-i devriyesini rahmetle, minnetle, saygıyla anmak için burada buluyoruz. Allah kabul etsin. Hem misafirlerimize hem Kdz. Ereğlili hemşerilerime teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

"Bu ülkenin önemli liderlere ihtiyacı var"

BBP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Turabi Çelik de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi biz bu etkinliği Hatip Camiinde yemekli olarak yapıyorduk. Bu sene kısmet burasıymış. Bu pandemi döneminde böyle münasip gördük. Şekerle, lokumla ve dualarla Muhsin Başkanımızın yol arkadaşlarını yad ettik. İnşallah Cenab-ı Allah milletimize böyle bir acı yaşatmasın. Önemli liderlere, önemli insanlara bu ülkenin ihtiyacı var. Ülkemiz şuan pandemi ve ekonomi açıdan zor günler yaşıyor. İnşallah Cenab-ı Allah, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu gibi yiğit bir lider daha ülkemize milletimize bağışlar.

Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokum dağıtıldı
Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokum dağıtıldı
Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokum dağıtıldı
Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokum dağıtıldı
Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokum dağıtıldı
Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokum dağıtıldı
Muhsin Yazıcıoğlu anısına lokum dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN

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