Muhsin Fahrizade suikastında yeni gelişme: Saldırıda elektronik sistemler kullanıldı
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Muhsin Fahrizade suikastında yeni gelişme: Saldırıda elektronik sistemler kullanıldı

30.11.2020 16:18 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:21
Muhsin Fahrizade suikastında yeni gelişme: Saldırıda elektronik sistemler kullanıldı

İran'ın nükleer programının babası olarak bilinen Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikast ile ilgili araştırmalar sürerken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, suikastın elektronik sistemler kullanılarak yapıldığını açıkladı.

İran'ın nükleer programının babası olarak bilinen Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikast ile ilgili araştırmalar sürerken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, suikastın elektronik sistemler kullanılarak yapıldığını açıkladı. 

İran'ın nükleer programının babası olarak bilinen Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikast ile ilgili araştırmalar sürüyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, yaptığı yazılı açıklamada, suikastın elektronik sistemler kullanılarak yapıldığını açıkladı. Şemhani, Fahrizade için yapılan cenaze töreninde İran medyasına yaptığı açıklamada,  saldırıda, İsrail gizli haber alma teşkilatı MOSSAD ve Halkın Mücahitleri Örgütü'nün rolünün olduğunu savundu.

SUİKAST ELEKTRONİK SİSTEMLERLE GERÇEKLEŞTİ

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Şemhani, "Operasyon, çok karmaşık bir operasyondu. Elektronik sistemler kullanılarak yapıldı.  Olay yerinde hiç kimse yoktu. Elimizde bazı ipuçları var. Eylemi tasarlayanın da kim olduğunu biliyoruz" dedi. Yetkili, daha önceki açıklamasında suikastın, 'yeni ve profesyonel yöntemlerle' yapıldığını söylemişti.

 "İSTİHBARAT ZAAFI" TARTIŞMALARINA YOL AÇTI 

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından başlayan istihbarat zaafı tartışmalarını "psikolojik operasyon" olarak nitelendirilmişti.

KAMYON ARKASINA YERLEŞTİRİLMİŞ MAKİNELİ TÜFEK DETAYI

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın Fars Haber Ajansı, saldırının, herhangi bir insan faktörü olmadan olay yerine yaklaşık 150 metre uzaklıkta park edilen bir kamyonetin arakasına monte edilmiş uzaktan kontrollü makineli tüfekle gerçekleştirildiğini öne sürdü.

SUİKASTİN SÜRESİ 3 DAKİKA

Ajans, zırhlı araçta olan Fahrizade'nin araçtan indiğinde makineli tüfekle vurulduğunu duyurdu. Saldırının toplam 3 dakika sürdüğü, eylem sonunda kamyonetin infilak ettirildiği aktarıldı. Olayda kullanılan kamyonetin 29 Ekim'de yurt dışına çıktığı belirtildi. Daha önce İran medyasına çıkan haberlerde suikast olayında saldırganlarla koruma ekibi arasında çatışma yaşandığı belirtilmişti.


Muhsin Fahrizade suikastında yeni gelişme: Saldırıda elektronik sistemler kullanıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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