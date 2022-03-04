Muhsin Bayrak kim? Muhsin Bayrak hangi aşiretten? Mutki Aşireti hangi nerede? - Haberler

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Muhsin Bayrak kim? Muhsin Bayrak hangi aşiretten? Mutki Aşireti hangi nerede?

Haberler.com - Gündem
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Muhsin Bayrak kim? Muhsin Bayrak hangi aşiretten? Mutki Aşireti hangi nerede?

Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri olan Muhsin Bayrak, Chelsea'yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich'le masaya oturdu. Peki, Muhsin Bayrak kim, nereli? Muhsin Bayrak hangi aşiretten?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası İngiltere'de yaptırıma uğrayan Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, kulübü satma kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçen Türk iş insanı Muhsin Bayrak, İngiliz devini satın almak için Abramovich'e ilk teklifi yaptı. Peki, Muhsin Bayrak kim? Muhsin Bayrak hangi aşiretten?

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından. Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri.

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