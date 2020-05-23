Muhittin Şimşek, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevine atandı Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevine atandı.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevine atandı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği görevini 8 Mart 2008 yılından itibaren yürüten Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevine atandı.

İşte Prof. Dr. Muhittin Şimşek'in öz geçmişi:

"Muhittin ŞİMŞEK, 1965 yılında Nizip'te doğdu. 1985 yılında Üniversiteden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesine asistan olarak atandı. 1987 yılında M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Anabilim Dalında, 1988 yılında ise İstanbul üniversitesi İşletme Fakültesinden Master dereceleri aldı. 1990 yılında Dünya Bankası bursu ile İngiltere'ye gönderildi. 1992 yılında Doktor, 1993 yılında Yardımcı Doçent, 1994 yılında Doçent, 1999 yılında Profesör oldu. Öğretim üyeliğinin yanı sıra, 1994-2000 yılları arasında M.Ü. Döner Sermaye işletmesinin müdürlüğü yaptı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürlüğüne atandı. 2003-2015 arası Türkiye Lokomotif ve Makina Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Bir çok sanayi kuruluşunda projeler yönetti.

2003-2007 MEB Bakan danışmanlığı, Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Projesinde çalıştı. Çok sayıda yerli ve yabancı projelere başkanlık yaptı. 2007 yılında YÖK Denetleme Kurulu üyeliğine ve kısa bir süre sonra aynı kurulun başkanlığına getirildi. 2008-2012 yılları arasında YÖK Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

2013 yılında YÖK Yürütme kurulu üyeliğine tekrar getirildi. Ayrıca 2008 yılından bu yana Kazakistan'da bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyet üyesi olarak, 2010 yılından bu yana da İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. "Devrim Otomobili" ile ilgili yaptığı çalışmalar, "Yarım Kalan Devrim Rüyası" adı altında TRT tarafından belgesel haline getirildi. "Kalem ile Kağıdın Aşkı" çalışması da yine TRT tarafından "Saklı Kentin Sırdaşı" ismiyle dört bölümlük belgesel halinde yayınlandı.

Kendi konusu ile ilgili olarak çeşitli dergilerde yayınlanmış ve sempozyumlarda sunulmuş 130 'dan fazla makalesi ve ayrıca 19 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

Prof. Dr. Şimşek evli ve üç çocuk babasıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA