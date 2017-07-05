Muharrem Usta: Kucka, Junuzovic ve Gary Medel ile Anlaştık

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, 3 transferi canlı yayında açıkladı. Muharrem Usta, A Spor canlı yayınına bağlanarak, "Takıma ihtiyacımız olan çok net oyuncuları katmak istiyoruz. Bu oyuncuları kamuoyu biliyor. Türkiye için de Trabzonspor için de öneml oyuncular. 3-4 oyuncu transferin yapacağımızı belirtmiştik, takımımızın ihtiyacı var bu isimelre ve çalışmalarımız sürüyor. Talip olduğumuz oyuncular, takımlarının önemli isimleri." dedi.

"MILAN VE KUCKA İLE ANLAŞTIK! YARIN İMZA..."

Trabzonspor Başkanı, "Milan'dan Kucka'yı istiyoruz ama Milan bırakmak istemiyor. Biz Milan ile ve oyuncu ile anlaşma sağladık. Transfer bitti diyebiliriz. Henüz resmi imzayı atmadık ama sanıyorum Perşembe günü bu transfer biter." ifadelerini kullandı.

"JUNUZOVIC İLE ANLAŞTIK! KÜÇÜK BİR FARK VAR"

Werder Bremen ile görüştüklerini söyleyen Usta, "Junuzovic ile görüşüyoruz. Oyuncuyla anlaştık. Kulübüyle arada küçük bir fark var. Taraftarlar hemen bitsin istiyorlar ama kolay olan işler değil bunlar. Çok titizlikle yürütüyoruz bu transferleri." diyerek sözlerini sürdürdü.

"GARY MEDEL İÇİN INTER İLE ANLAŞTIK"

"Gary Medel için kulübüyle anlaştık. Oyuncuyla bugün görüşmelere başladık." diyerek konuşmasına devam eden Usta, "Medel için Inter ile karşılıklı anlaştık. Oyuncu Konfederasyonlar Kupası'nda olduğu için henüz bugün görüşmeye başladık. Medel olmazsa 2 alternatifimiz hazır." vurgusunu yaptı.

VİSCA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Visca sorusuna ise "Visca için başkan yardımcımız Başakşehir ile görüşüyor. Anlaşmaya varamadık. Görüşmeler sürüyor..." cevabını verdi.

"FORVET BÖLGESİNE DE 1 TRANSFER..."

"Bahsettiğim 3 oyuncuyu alırsak forvet bölgesine de 1 oyuncu daha alıp transferi kapatmak istiyoruz. İlk 3'te alacağımız oyuncuya göre A,B,C planlarımız da var."

"DÜŞÜNMEDİĞİMİZ 7 OYUNCU VAR, VERECEĞİZ"

"Eski yıllarda kadroda kalan ve takımda düşünmediğimiz 7 oyuncu var. İlerleyen dönemde bu oyuncuları da başka takımlara vereceğiz, görüşmelerimiz sürüyor. 3-4 takviye yapacağız ve diğer oyunculardan da elimizde kalan kimse olmayacak."