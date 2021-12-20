Gaziantep'in kurtuluşunun 100.yılı nedeniyle kente giden ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atması tepkilere yol açtı. Peki, Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameraman kim? Ahmet Demir kim, hangi kanalda, ajansta çalışıyor?

MUHARREM SARIKAYA'NIN TOKAT ATTIĞI KAMERAMAN KİM?

TGRT Haber'in canlı yayınına bağlanan Ahmet Demir, saldırı anını anlattı. Görüntülerin hasta annesinin görmemesi için ortaya çıkmasını istemediğini söyleyen Demir, "Yayın için ordaydık. İhlas Haber Ajansı olarak tüm kontrollerimizi yaptık ve tüm eksiklikleri giderdik. Yayın öncesi Muharrem beyin reji ile bağlantı kurabilmesi için telefon bağlantısının yapılması gerekiyordu. Telefon verdik bunu kullanmasını istedik ancak kendi telefonunu kullanmak istedi. Yayın esnasında telefonu şebeke sorunu yaşadı. Bundan dolayı bize sürekli yayın sırasında hareketlerde bulunuyordu. Ben de kendisine yardımcı olmak için telefon ve kulaklık ile yayına gittim. Ancak kendisi o an neden bilmediğim bir şekilde o çirkin saldırıyı yaptı. O anda şoka uğradım ve ne yapacağımı şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin'in sessiz kalmasına dair açıklamalarda bulunan Ahmet Demir, "Fatma Şahin yayının aksamaması için tepkisiz kaldı. Yayına devam ettiriyor. Yayın sonrası Muharrem bey yaptığı hareketin çirkin olduğunu fark ettiği anda bana özür dilemeye çalıştı. Bende kendisine 'Yaşınıza hürmeten bir şey demiyorum ama özrünüzü kabul etmiyorum. Ben İhlas Haber Ajansı ve yayına saygı duyduğum için işime devam ettim. Yoksa tepkimi orda gösterecektim. Fatma Şahin'de çevredeki insanlara tepki gösterdi. Yanındaki insana bu hareketi yapan insan ile bana yayın yaptırdınız dedi. Ben kendisinin yayın sonrası tepki gösterdiğini gördüm. Ama yayın sırasında böyle tepki göstermedi" dedi.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet